Municipales et communales de mai 2020:Charlemagne Honfo rassure de la participation du Prd

Le porte-parole du Parti renouveau démocratique (Prd), Charlemagne Honfo, était l’invité de l’émission « Zone franche » le dimanche 23 février 2020. Au menu de cet entretien, l’état de santé du parti et sa participation aux communales.

Le Parti renouveau démocratique (Prd) se porte bien. Il travaille pour donner le meilleur de lui-même. C’est l’essentiel des propos du porte-parole du Prd sur l’émission « Zone franche » de Canal 3 Bénin. Plus que convaincu, le représentant des Tchoco-tchoco a fait savoir que le Prd est l’un des partis politiques les plus structurés du Bénin. Selon lui, les retombées du dialogue politique constituent aujourd’hui une garantie, car il a permis de relever des disfonctionnements ayant empêché plusieurs partis de participer aux législatives de mars 2019. « Nous avons tenu compte de toutes les recommandations pour qu’il n’y ait plus de doublons. De plus, les partis qui seront victimes des doublons auront 72 heures pour corriger leurs listes », a-t-il laissé entendre. Parlant de la rencontre avec le Cos-Lépi, l’invité a estimé que le parti est allé exprimer de vives voix certaines inquiétudes liées aux cartes d’électeur. « Depuis un certain moment, nous avons enregistré des menaces. C’est de la responsabilité du Cos-Lépi de prendre des dispositions afin que les cartes des citoyens ne se retrouvent pas dans les mains des imposteurs. Nous voudrions une élection transparente, basée sur une liste fiable », a-t-il déclaré. Toutefois, a-t-il expliqué, pour ces cas d’inquiétudes, seul le Cos-Lépi est habilité à donner les explications pour dissiper les doutes. Il a, pour finir, remercié le Chef de l’Etat pour sa détermination à transformer le pays.

Benjamin N. Douté (Stag)