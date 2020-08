Municipalité de Porto-Novo:Un endettement de plus de 6 milliards

La municipalité de Porto-Novo traîne une dette de plus de 6 milliards de FCfa. Le maire Charlemagne Yankoty a livré l’information sur une chaîne de radio dimanche 16 août 2020. En tant que financier, l’édile de la ville capitale a relevé des dettes fantaisistes. Pour lui, il faut forcément renégocier les dettes, car un budget en perpétuel déficit ne peut permettre de supporter des engagements financiers et de dépasser l’entendement. Profitant de l’occasion, il a égrené le chapelet de ses actions phares à la tête de la municipalité. Entre autres, il a cité le désherbage et l’embellissement de l’entrée de la ville, le renforcement de l’éclairage public et la réparation des feux tricolores.

A l’endroit de la jeunesse, il fallait des espaces de détente. Raison pour laquelle, le parc d’attraction Moucharafou Gbadamassi a rouvert ses portes en moins de trois semaines. Par rapport à la lutte contre le Covid-19, les manifestations festives ont été interdites pour limiter la propagation de la pandémie. S’agissant du Festival international de Porto-Novo (Fip), il risque de ne pas se tenir cette année. Selon le maire, la prochaine édition pourrait être celle de la réflexion.

Martial Agoli-Agbo (Corresp. Ouémé-

Plateau)