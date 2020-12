Noël avec Canal+:Le décodeur HD passe à 1.000 Fcfa avec la parabole offerte

C’est déjà les fêtes chez Canal+ Bénin. Du 1er au 25 décembre, le décodeur HD passe au prix exceptionnel de 1.000 Fcfa, avec la parabole offerte. Cette opportunité à nulle pareille est accompagnée de plusieurs autres bonnes nouvelles dont 15 jours gratuits des chaînes Canal+, des programmations inédites pour Noël ou encore la semaine généreuse qui se poursuit. L’annonce de ces offres imbattables a été faite vendredi 27 novembre 2020 à Canal Olympia de Cotonou, par les responsables du Groupe.

Avec Canal+ Bénin, c’est déjà les fêtes avant l’heure. Toujours fidèle à ses engagements et dans sa quête permanente de proposer mieux à sa clientèle et aux Béninois, le Groupe a concocté en ce qui concerne les fêtes de fin d’année, une batterie d’offres alléchantes. « Nous approchons les fêtes de fin d’année. Nous avons eu à offrir du plaisir, du divertissement et de bonnes nouvelles aux abonnés. C’est ce que nous faisons d’ailleurs au cours des onze autres mois de l’année », a laissé entendre Jonathan Lett, Directeur général de Canal+ Bénin, pour planter le décor. Ainsi, comme bonne nouvelle, du 1er au 25 décembre, au lieu de 5.000 Fcfa, déboursez seulement 1.000 Fcfa pour l’achat du décodeur HD, avec la parabole offerte et ce, à partir d’un mois d’abonnement à la Formule Évasion de 10.000 Fcfa. Avec cette opportunité qui ne vient pas tous les jours, les abonnés ayant les décodeurs classiques peuvent donc avec ce prix, acquérir celui en HD, pour plus de féerie des images.

Pour Yacine Alao, responsable des ventes chez Canal+, en plus de cette nouvelle offre, les abonnés qui se réabonnent entre le 1er et le 31 décembre bénéficieront dès le premier jour de leur abonnement ou réabonnement et ce pendant 15 jours, de toutes les chaînes Canal+ quelles que soient leurs Formules. Ceci, à l’instar de la semaine généreuse de 7 jours gratuits dont bénéficient déjà les abonnés qui se réabonnent avant échéance. Par ricochet, elle martèle que grâce à ces offres, les abonnés ont donc la possibilité de bénéficier de 22 jours gratuits, à Tout Canal+. « J’invite donc tous les abonnés à se réabonner afin de bénéficier de toutes ces offres généreuses et alléchantes », a-t-elle complété. Et ce n’est pas fini. Comme autre bonne nouvelle, Canal+ a pensé à la magie des fêtes. « Canal+ réunit les familles avec Canal+ Family. Notre promesse pour ces fêtes de fin d’année est celle d’une célébration enchantée et joyeuse. Nous avons de quoi rire aux éclats avec en avant, la découverte des univers uniques avec “La Reines des neiges”, “La famille Addams” et bien aussi, vivre des aventures inédites avec “Le voyage du Dr Dolittle” et “L’appel de la Foret”. Un ensemble de programmes qui ne manquera pas de réunir la famille », a renchéri Barnes Vidjinnagni, responsable à la communication chez Canal+. Pour finir, Jonathan Lett n’a pas occulté les grands moments de foot sur Canal+, toujours en cette période. Avec donc les bouquets Canal+, c’est déjà Noël.