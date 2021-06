La nomination de Raphael Akotègnon au ministre de la Décentralisation n’est pas le fait d’un hasard, estime Christian Parfait Ahoyo du Parti du renouveau démocratique. Sur la chaîne de télévision E-Télé, hier jeudi 03 juin 2021, il a indiqué que le Chef était guidé par des considérations tactiques en confiant ce portefeuille ministériel à ce cadre du parti Arc-en-ciel.

« La nomination de Raphael Akotègnon au ministère de la décentralisation, je la perçois comme un coup de génie du président Patrice Talon ». C’est en substance la lecture que fait Christian Parfait Ahoyo. Selon lui, le chef de l’Etat, porteur d’un projet de réforme dans le secteur de la Décentralisation, a préféré, pour sa réussite, faire confiance à quelqu’un qui ne serait pas partie prenante. Or, Raphael Akotègnon, dont le parti n’a ni député ni maire, est un atout pour la réussite de cette réforme, parce qu’il aura une tendance à la neutralité. « Il va conduire ces réformes sans parti pris. Il n’aura pas tendance à privilégier sa formation politique ou, au pire des cas, à fermer les yeux sur certaines choses. C’est un avantage », a-t-il assuré saluant au passage cette belle initiative. Une initiative, qui, à l’en croire est motivée par le fait que les communes ont des difficultés pour impulser le développement à la base. Or, le chef de l’Etat prône un mandat hautement social basé sur la création de richesse et d’emplois à la base. Et donc, pour que les populations soient véritablement impactées, il fallait des réglages dans le secteur de la Décentralisation. « On va ramener la sécurité sociale, la santé, plus d’argent à la base à travers les microcrédits. Malheureusement, les acteurs ne sont pas suffisamment outillés. C’est comme si nous mettons, pour une course, des brouettes sur des autoroutes. Ça ne donnera pas de résultat malgré les efforts. Il fallait adapter les engins à l’infrastructure. Si cette réforme aboutissait, et nous l’espérons vivement, ce serait le début du développement à la base », a-t-il fait savoir. Pour rappel, le gouvernement, lors du conseil des ministres du mercredi 02 juin, a fait l’option d’accompagner les communes dans le recrutement du personnel. Il veut notamment renforcer la séparation des fonctions politiques et techniques pour améliorer la reddition de comptes et lutter plus efficacement contre l’impunité ; mettre en place un dispositif opérationnel de relai des services publics entre les niveaux central, communal et infra-communal. De même, il entend améliorer les mécanismes de financement des investissements communaux et créer des synergies d’action entre le conseil communal, ses démembrements, les associations de développement et les Ong.

Joël Samson Bossou