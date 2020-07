Non-respect des mesures barrières au Bénin:2 promoteurs de discothèque arrêtés à Cotonou

Deux responsables de boîte de nuit à Cotonou ont enfreint la loi en relançant leurs activités malgré les multiples sensibilisations et les mesures restrictives prises par le gouvernement pour contrer la propagation du Coronavirus au Bénin. Ils ont été arrêtés par la Police républicaine et placés en garde à vue le lundi 20 juillet 2020. Selon nos sources, les deux indélicats seront présentés au procureur de la République le jeudi 23 juillet pour répondre de leurs actes. Il est à rappeler qu’à l’issue du Conseil des ministres du mercredi 08 juin 2020, le gouvernement a réitéré sa volonté de poursuivre avec les mesures de lutte contre le Coronavirus sur toute l’étendue du territoire national. Entre autres mesures de restriction, on note la fermeture des discothèques, la suspension des événements et manifestations à caractères sportif, politique et festif, l’interdiction d’accès aux plages, la prohibition des rassemblements de plus de 50 personnes, le port obligatoire de masques en tous lieux etc.

Joseph Amolo (Stag)