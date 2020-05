Nouveau test d’aspirants au métier d’enseignant:Les candidats planchent le 13 juin

La date et les matières du nouveau test des aspirants au métier d’enseignant sont connues. Autrefois reporté à cause de la pandémie du Coronavirus, la composition aura finalement lieu le samedi 13 juin 2020. Par un communiqué conjoint, le ministre des enseignements maternel et primaire et son collègue des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle informent les candidats qu’ils pourront à partir du 2 juin prochain, consulter les numéros de table et les centres de composition au niveau des directions départementales où chacun s’est inscrit. Pour les matières retenues, les candidats de la maternelle composeront en pédagogie appliquée. Quant au primaire, ils vont plancher en communication écrite et en mathématiques, niveau primaire. En ce qui concerne le secondaire, une épreuve de culture générale et une épreuve de spécialité selon la matière à enseigner feront l’objet d’évaluation. En organisant ce nouveau test, le gouvernement veut disposer d’une base de données bien fournie aux fins de satisfaire des besoins en enseignants des établissements scolaires sur l’ensemble du territoire national.