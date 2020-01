Numérique et digitalisation:Aurélie Adam Soulé Zoumarou dévoile l’agenda 2020

L’agenda 2020 du numérique et de la digitalisation était au cœur d’une rencontre entre Aurélie Adam Soulé Zoumarou, ministre de l’Economie numérique et de la digitalisation, les acteurs de l’écosystème et les hommes des médias le mardi 21 janvier 2020 à Cotonou. A cette occasion, la ministre a partagé avec les participants la vision et les objectifs du gouvernement en matière de numérique et de digitalisation. Elle a également fait le point du niveau d’exécution des engagements pris par le gouvernement et les avancées et perspectives. Elle a exposé les principaux axes de réalisations de son secteur pour l’année 2020.

Il s’agit de l’internet haut et très haut débit pour tous, la construction de 26 salles numériques dans les établissements d’enseignement secondaire et supérieur, avec la construction de 03 salles numériques adaptées aux personnes en situation de handicap visuel et la dématérialisation des formalités d’obtention de certaines pièces administratives par le portail de l’administration publique béninoise. De même, elle a mis l’accent sur la mise en place du Réseau béninois d’éducation et de recherche (Rber) et l’opérationnalisation du fonds d’appui à l’entrepreneuriat numérique. En réponse aux préoccupations des participants, la ministre a dévoilé les innovations et spécificités des projets contenus dans l’agenda 2020 et les a invités à œuvrer pour la promotion des avancées du Pag en matière du numérique et de la digitalisation.

Abdourhamane Touré