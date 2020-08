Numérisation de l’administration communale:Les élus locaux d’Aplahoué et de Djakotomey sensibilisés

Les élus locaux et agents des mairies d’Aplahoué et de Djakotomey sont désormais au parfum de l’initiative « Bénin commune connect » qui vise à numériser l’administration en général et l’administration communale en particulier. Vendredi 14 août 2020, ils ont été sensibilisés au cours d’une séance qui a eu pour cadre la mairie d’Aplahoué.

Initiée par le Ministère de l’économie numérique et de la communication (Menc), la présente formation vise à outiller les participants sur ce projet du gouvernement qui consistera à numériser l’administration communale en particulier et tout le pays en général. « Par le numérique et la digitalisation nous arrivons à gagner du temps. L’administration communale à y gagner beaucoup en utilisant le numérique », a déclaré le directeur départemental de l’économie numérique et de la communication (Ddenc) Mono-Couffo, Jacques M. Zéhou. Après la présentation de l’initiative « Bénin commune connect », les participants ont appris comment il faut désormais collaborer à l’aide du numérique. Aussi, ont-ils été formés sur comment il faut développer et mobiliser sa culture informationnelle et mettre à profit le numérique en tant que vecteur d’inclusion pour répondre à des besoins diversifiés. Très satisfait de la formation, le maire d’Aplahoué, Maxime Allossohoun, a reconnu qu’elle peut développer leurs Communes en faisant allusion aux importantes communications qui leur ont été animées.

Gaétan Nato (Corresp. Mono-Couffo)