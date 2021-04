Observation de la Présidentielle par la mission de la Cen-Sad:« Les incidents n’ont pas entaché le déroulement du scrutin »

La Communauté des Etats Sahélo-Sahariens (Cen-Sad) a dépêché au Bénin dans le cadre de la Présidentielle, une mission d’observation. Au lendemain du scrutin et avant de regagner leur pays respectif, les membres ont livré à la presse leurs constats. C’est à travers un communiqué de presse lu par Souley Hassane, directeur du département paix et stabilité politique au sein de l’organisation. Selon ce dernier, les incidents observés du fait de l’environnement pré-électoral marqué par des tensions n’ont pas entaché le déroulement du scrutin. Lire le communiqué.

Communiqué de presse de la mission d’observation de la Cen-Sad

A l’invitation du gouvernement et de la Commission électorale nationale autonome (Céna) du Bénin, la Communauté des Etats Sahélo-Saharien (Cen-Sad) a déployé une mission d’observation dans le cadre de l’élection du président de la République du 11 avril 2021. La mission a été conduite par son excellence Monsieur Tiébilé Dramé, ancien ministre des Affaires étrangères de la République du Mali. Le chef de la mission a eu une série d’audience, notamment avec le président de la République du Bénin, son excellence Patrice Talon, qui a salué la présence et le soutien de la Cen-sad à l’observation de l’élection présidentielle au Bénin. Il a également rencontré le ministre des Affaires étrangères, Monsieur Aurelien Agbénonci, le représentant du ministre de l’Intérieur, de la sécurité publique, le président de la Cour constitutionnelle, monsieur Joseph Djogbénou, la vice-présidente de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (Haac), le président de la Commission électorale nationale autonome (Céna), Monsieur Emmanuel Tiando. Le chef de la mission des observateurs de la Cen-sad a rencontré aussi le duo des candidats Valentin Kouhoué et Iréné Agossa ainsi que le coordonnateur de compagne du duo des candidats Talon-Talata, Monsieur Abdoulaye Bio Tchané, pour échanger avec eux sur le déroulement de la campagne et recueillir leurs impressions à la veille du scrutin. A tous ces interlocuteurs, le chef de la mission a transmis les salutations du secrétaire exécutif de la Cen-Sad, son excellence Ibrahim Sani Abani ainsi que l’engagement de son institution à poursuivre la coopération, l’appui technique, matériel et en particulier dans le cadre de la promotion de la démocratie et la promotion de bonnes pratiques électorales dans les Etats membres. Il a surtout réitéré à ses interlocuteurs, que le déploiement de la mission d’observation de la Cen-Sad est l’expression de la solidarité et du soutien de notre organisation commune à l’endroit du peuple béninois pour son historique dans la restauration de la démocratie en Afrique. Le scrutin du 11 avril 2021 s’est tenu dans un contexte particulier marqué par des réformes structurelles qui ont apporté des changements dans le système partisan au Bénin par l’adoption de la Loi n°2019-41 du 15 novembre 2019 modifiant et complétant la Loi n°2018-23 du 17 septembre 2018 portant Charte des partis politiques en République du Bénin ; la Loi n°2019-43 du 15 novembre 2019 portant Code électoral en République du Bénin qui introduit en son article 41 le parrainage des candidatures. Ces réformes ont introduit des changements structurels dans les pratiques politiques et électorales en République du Bénin, ce qui a suscité des tensions.

Il faut aussi relever que l’environnement pré-électoral a été marqué par de fortes tensions et d’agissements notamment dans le centre-nord du pays, à Bantè, Savè et Tchaourou occasionnant deux morts et plusieurs blessés y compris parmi les forces de l’ordre. Cependant, ces incidents n’ont pas entaché le déroulement du scrutin dans le reste du pays.

Le scrutin intervient également dans un contexte de pandémie de la Covid-19. Le chef de la mission d’observation de la Cen-Sad son excellence monsieur Tiébilé Dramé a exprimé son souhait de voir les élections se dérouler de façon libre, inclusive, régulière et apaisée dans le respect des textes en vigueur.

Son excellence Monsieur Tiébilé Dramé a encouragé l’ensemble des acteurs politiques à s’inscrire dans une dynamique de dialogue et de concertation pour trouver les solutions à tous les problèmes qui cristallisent l’environnement politique. Aussi, a-t-il réitéré, que la démocratie béninoise dispose des ressources pouvant lui permettre de trouver des solutions pacifiques et politiques à tous ces problèmes. La mission d’observation de la Cen-Sad s’est déployée dans les arrondissements de Cotonou, à Pahou, à Ouidah, dans la Commune de Comè, la Commune de Grand-Popo, Porto-Novo, Sèmè-Podji, Abomey-Calavi, Cocotomey, Allada, Abomey et Bohicon. Au total, elle a observé plus de 200 postes de vote. La mission d’observation de la Cen-Sad a relevé avec satisfaction la maîtrise du processus électoral par la Céna, un déploiement satisfaisant de la logistique et du matériel de vote dans les centres de vote, une bonne accessibilité aux bureaux de vote, la disponibilité des listes électorales dans les postes de vote, une bonne maîtrise des procédures et opération de vote par les agents de la Céna et les agents électoraux. Les heures d’ouverture et de clôture du scrutin ont été respectées dans la plus part des postes de vote où la tranche horaire légale de 9 heures a été respectée. La présence dans les postes de vote du matériel et des documents électoraux exigés par la loi électorale. La liberté de vote était assurée aux électeurs. Les isoloirs ont été placés dans des endroits qui assurent le secret du vote. La faible présence de certains délégués des duos des candidats dans les bureaux de vote. Une bonne ambiance paisible dans les centres et postes de vote. Les opérations publiques de dépouillement ont effectuées conformément aux dispositions du Code électoral béninois. L’atmosphère du scrutin était apaisée dans la plus part des centres de vote visités. Les personnes en situation d’handicapeet les personnes du troisième âge ont pu accomplir leur devoir civique avec la bienveillance des opérateurs de la Céna. Les opérations de dépouillement sont ouvertes au publique et ce sont déroulées de manière transparente. La mission n’a observé aucun problème susceptible d’influencer les résultats du vote. Les agents des forces de l’ordre et de sécurité ont assuré la sécurité du scrutin avec professionnalisme et dans la discrétion. La présence appréciable d’un agent Covid chargé de faire respecter les mesures barrières, de fournir les masques et le gel hydro-alcoolique aux électeurs en cas de besoin dans chaque poste de vote.

La mission d’observation de la Cen-Sad salue l’attachement des béninois à la démocratie et à la paix. La mission salue également la Haac pour les efforts déployés pour assurer aux candidats un accès équitable aux médias. Elle a reconnu à sa juste valeur, le rôle des médias béninois dans l’organisation réussie de la communication avant et pendant la campagne. Au regard de ce qui précède, la mission d’observation électorale de la Cen-Sad formule les recommandations ci-après :

A l’endroit du président de la République du Bénin, du gouvernement et des autres institutions

Au regard du contexte général dans la sous-région caractérisé par les menaces terroristes, la mission recommande de :

– poursuivre la politique de rassemblement en direction de tous les acteurs politiques béninois en vu de préserver la stabilité, la paix et les acquis de la démocratie au Bénin.

– privilégier le dialogue et la concertation pour trouver des solutions durables aux questions qui touchent la vie de la nation.

– créer les conditions d’une ouverture du champ politique béninois, pour résorber les tensions qui en cours dans une partie du pays et qui pourraient causer ou constituer à long terme, une menace pour la démocratie, la stabilité et la paix.

– renforcer la formation, l’éducation à la citoyenneté et au civisme.

– consolider les appuis matériels et financiers à la Céna et à toutes les structures impliquées dans l’organisation des élections, seul gage de la préservation de la souveraineté d’un Etat.

– poursuivre la politique de financement national des élections.

Aux acteurs politiques, leaders d’opinions et membres de la société civile :

– s’inscrire et agir pour la promotion des valeurs républicaines et des principes de la démocratie.

– continuer à respecter la Constitution et l’ordre républicain.

– promouvoir les valeurs et la tradition de tolérancepolitique et religieuse au Bénin.

– promouvoir l’unité nationale, la paix et la cohésion sociale.

– améliorer la représentation de tous les délégués des partis et candidas en liste dans les postes de vote.

– la mobilisation des électeurs pour rehausser le taux de participation.

– former d’avantage les militants des partis politiques pour leur faciliter l’exercice du vote.

– continuer le débat sur les réformes politiques.

A la Céna du Bénin :

– poursuivre la formation et le renforcement des capacités du personnel et des agents électoraux.

– améliorer la communication entre les postes de vote et centres de compilation de résultats.

– s’impliquer d’avantage dans la mobilisation des électeurs.

– encourager d’avantage la conception du matériel électoral local adapté au contexte béninois.

A l’Union africaine et communautés économiques régionales :

– de jouer un rôle de facilitateur dans le dialogue politique et soutenir le processus de rapprochement entre les principaux acteurs politiques béninois et entre toutes les forces vives de la nation.

– mettre tout en œuvre pour faciliter la poursuite du dialogue entre les acteurs politiques béninois afin que demeure toujours le caractère pacifique et exemplaire de la démocratie béninoise.

La mission d’observation de la Cen-Sad saisie cette occasion pour féliciter la Céna pour toutes les mesures prises en vu du bon déroulement du processus électoral.

La mission d’observation de la Cen-Sad exhorte tous les candidats en liste à respecter les résultats issus des urnes et à recourir aux procédures et aux voies légales pour le règlement de tout contentieux en rapport avec le présent scrutin.

Fait à Cotonou, le 12 avril 2021

La mission d’observation électorale de la Cen-Sad