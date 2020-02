Odd4:Vlavonou lève le voile sur les avancées du Bénin

Le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou, et ses collègues André Okounlola et Hyppolyte Hazoumè participent depuis hier 17 février 2020 au siège de l’Organisation des Nations Unies à New-York à la 74ème Assemblée générale de l’Union interparlementaire (Uip). A cette occasion, la délégation a présenté les avancées du Bénin en matière de la réalisation des Odd.

La délégation béninoise a été accueillie à son arrivée par l’Ambassadeur Claude do Rego, représentant permanent du Bénin auprès des Nations Unies à New-York. « L’éducation, facteur clé de la paix et du développement durable : vers la mise en œuvre de l’Odd4 », est le thème de ladite audition parlementaire. Au nom du Parlement béninois, le président Louis Vlavonou a exposé aux participants, les efforts réalisés par le Bénin pour la mise en œuvre de l’Objectif du développement durable (Odd4). Cette audition 2020 qui réunit les parlementaires du monde entier est sous la coupole de l’Union inter parlementaire (Uip). Pour rappel, l’Odd 4 est le 4ème objectif des 17 qui composent le Programme de développement durable à l’horizon 2030 qui est un engagement intergouvernemental et un « plan d’action pour l’humanité, la planète et la prospérité. Les travaux prennent fin ce mardi 18 février 2020.

L’Odd 4 qu’est-ce que c’est ?

L’Objectif de développement durable 4 de l’Agenda 2030 constitue la synthèse des ambitions concernant l’éducation, visant à « assurer une éducation inclusive et équitable de qualité et à promouvoir des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie pour tous » d’ici 2030. La feuille de route pour atteindre l’objectif relatif à l’éducation, adoptée en novembre 2015, fournit des orientations aux gouvernements et aux partenaires sur la façon de traduire les engagements en actes (Cadre d’action éducation 2030). Selon l’agenda du président Louis G. Vlavonou, il aura, en marge de cette audition, des entretiens bilatéraux avec Tijjani Muhammad-Bande, président de la 74ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies et Rosemary A. Dicarlo, Secrétaire générale adjointe aux affaires politiques et à la consolidation de la paix des Nations Unies.

Martial Agoli-Agbo (Corresp. Ouémé-Plateau)