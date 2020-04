Odon Vallet apprécie la stratégie béninoise

Odon Vallet est connu pour ses œuvres philanthropiques, notamment les bourses offertes aux étudiants. Il est moins connu pour ses positions politiques. La crise du Coronavirus lui en a donné l’occasion. Intervenant sur une chaîne française le lundi 13 avril 2020, il a encouragé le gouvernement béninois dans sa stratégie de riposte au Covid-19. Selon le mécène français, la mesure de Cordon sanitaire pour couper le pays des zones à risque est efficace. Lire ses propos.

Par contre, ce qu’il faut dire c’est qu’il y a des pays qui s’en sortent mieux que la France. Vous allez sur le site www.fondationvallet.org, vous verrez que sur les 65 000 bourses octroyées au Vietnam, en France et au Bénin, il y en a eu 3500 pour les médecins. Au Bénin, j’ai des médecins en prison qui soignent et préviennent les virus. Ils ont prévenu une épidémie de tuberculose dans une prison avec 30 tuberculeux. Pas un seul n’a donné la tuberculose à l’autre parce qu’il y avait le masque et un médecin qui les suivait de manière extraordinaire. Donc, on peut faire mieux qu’en France.

Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu’on gère mal cette crise en France ?

Bien sûr ! Mais je n’accuse personne. Par rapport à d’autres pays, je pense que nous faisons des progrès dans la gestion de la crise. Mais, il y a des problèmes qui ont mécontenté les Français. Quand vous prenez le confinement par exemple, il y a les Sdf, les migrants, les réfugiés qu’on oublie alors qu’ils vivent à 7 voire 8 dans 10, 12 mètres carré. On ne peut pas considérer qu’on puisse régler cette épidémie de la même manière partout sur le territoire. Au Bénin où je félicite le gouvernement, ils ont fait un cordon sanitaire entre les déaprtements qui étaient les plus à risque par rapport aux autres. Cela est intelligent. On peut être plus intelligent ailleurs qu’en France. Les Français sont trop orgueilleux. Honnêtement, cela n’a pas été très bien géré. Mais je n’accuse personne.

Source : CNews