Olympiades Bountou:La 5ème édition le 27 décembre à Cotonou

La 5ème édition des « Olympiades Bountou » organisée par l’Association « Bountou Sport » aura lieu le 27 décembre 2020 avec le soutien du Fonds national pour le développement des activités de jeunesse, de sports et de loisirs. Les activités se dérouleront dans le respect des mesures barrières contre le Covid-19. Elles démarrent à partir de 8h sur l’esplanade de l’ex-Cfao à Tokpa-hoho, en face de l’Ign, rue ancienne direction de Mtn et Pigier-Bénin sis à Cotonou. Seulement, les joueuses de trois départements seront présentes à Cotonou pour la compétition à cause de la pandémie. Il s’agit de l’Atlantique, du Littoral et du Zou. Cet événement moderne pourra révéler les potentialités culturelles du Bénin à travers sa couche juvénile active.