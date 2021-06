Le ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique Alassane Séïdou, est préoccupé par l’opérationnalisation des directions départementales du ministère de l’intérieur et de la Sécurité publique. C’est pourquoi il multiplie les séances de travail avec ses collaborateurs pour la mise en œuvre de ce chantier.

Rendre opérationnelle les directions départementales du ministère de l’Intérieur et de la sécurité publique avant la fin de l’année en cours. Telle est la préoccupation du ministre Alassane Seïdou. Pour ce faire, il multiplie les séances de travail avec ses collaborateurs. C’est dans cette même dynamique que s’inscrit la rencontre qu’il a tenue mardi 1er juin 2021, avec les membres de son cabinet et les responsables des directions concernées notamment la Directrice de l’administration et des finances (Daf), le Directeur de la programmation et de la prospective (Dpp) et la Personne responsable des marchés publics (Prmp). Au cœur des échanges, le point de la situation des bâtiments identifiés devant abriter ces structures départementales. Des obstacles ont été identifiés et solutionnés à cet effet. D’autres séances de travail restreintes s’en sont suivies. Point donc de répit aux responsables impliqués dans la mise en œuvre de ce dossier. Ce qui témoigne du souci du ministre Alassane Séïdou de rendre opérationnelles, au plus vite ces structures départementales pour le bien-être des populations à la base. En effet, par le passé, ceux qui voudraient entreprendre par exemple l’exploitation des débits de boisson, des établissements de restauration et assimilés, et qui résident à l’intérieur du pays, étaient contraints d’effectuer des kilomètres de route pour venir à Cotonou avant d’obtenir l’autorisation de s’installer. Idem au niveau des cultes et autres. Une fois ces directions départementales opérationnelles, des populations à la base pourront bénéficier des services du ministère de l’Intérieur et de la sécurité publique sans subir le calvaire lié aux longues distances. Pour rappel, les directeurs départementaux ont été déjà nommés en Conseil des ministres.

Odi I. Aïtchédji