Opérationnalisation du portail national du service public:L’Administration béninoise plus proche des usagers

L’administration béninoise dispose désormais d’un portail national des services publics du Bénin. La plateforme a été lancée hier, jeudi 26 mars 2020 par la ministre du Numérique et de la digitalisation, Aurélie Adam Soulé Zoumarou. C’était en présence du directeur général de l’Agence des services et systèmes d’information (Assi), Serge Adjovi, des chefs d’entreprise et des professionnels des médias.

Finies les démarches administratives qui s’avèrent parfois longues et complexes au Bénin. L’administration béninoise se rapproche davantage de ses usagers et chefs d’entreprise à travers la dématérialisation des services publics offerts. Le portail national du service public a été lancé avec pour objectifs de simplifier, d’orienter et de faciliter les démarches administratives grâce au numérique pour les usagers, qu’ils soient particuliers ou professionnels, issus de la sphère publique ou privée. Il est la preuve de la volonté du gouvernement de se moderniser afin d’être plus près des usagers et d’être encore plus performant tant dans la qualité des informations fournies que dans le traitement optimisé de ces dernières. Il constitue le point d’entrée virtuel unique pour les administrés à l’ensemble des services proposés par l’administration publique et ses partenaires. Le portail est accessible sur le site www.service-public.bj. Selon le directeur général de l’Agence des services et systèmes d’information (Assi), Serge Adjovi, l’un des bras opérationnel du projet, c’est une plateforme qui permet à l’usager d’aller chercher l’information là où elle se trouve et en un temps record. A sa prise de parole, la ministre du numérique et de la digitalisation, Aurélie Adam Soulé Zoumarou, a fait remarquer qu’un portail national de service public pour un pays, est un pas majeur. Il témoigne de la volonté du président Talon de moderniser l’administration en mettant au centre l’usager. « Ce portail va apporter une certaine célérité dans la requête des populations et des chefs d’entreprise », a –t-elle déclaré. Pour finir, elle a exhorté le peuple béninois à interagir en ligne avec l’administration à travers cette plateforme.

Léonce Adjévi