Ordre national des pharmaciens:Les 4 nouvelles instances

Quatre instances dirigent désormais l’Ordre des pharmaciens du Bénin. Il s’agit du Conseil national et de trois Conseils centraux A, B et C. Les membres élus à l’issue des élections ordinales du 27 juin 2020 et installés le jeudi 9 juillet par le ministre de la Santé se présentent ainsi qu’il suit.

Conseil national

Présidente : Alladayè Padonou Sylvie Chantal

Secrétaire : Tossou Emmanuel Yaovi

Trésorier : Elegbédé Olabissi Pancras

Conseillers

Bankolé Moboladji Marc Kassa José

iii. Aguégué Fifamè Aline

Conseil central A

Président : Domonhedo Camille

Secrétaire: Akpaka Romuald

Trésorier : Agonkpahoun Eusèbe Conseillers

Alaofe Fatima

Houvi Joëlle Nadine Ayaba

iii. Assogba Maurice E

Adanlé Etienne

Panou Mathilde

Conseil central B

Président : Nononsi Bertrand

Secrétaire : Mensah Frida Nadège Sylvia

Trésorier : Nono Ken’Gne épouse Hodé Edwige

Conseil central C

Présidente : de Souza Géraldine

Secrétaire : Sokpon Aaron

Conseillers