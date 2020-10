Organisation d’élection présidentielle transparente et crédible:Le Niger à l’école du Bénin

Le président de la Cour constitutionnelle, Joseph Djogbénou, a reçu en audience hier lundi 19 octobre 2020, une délégation de la Cour constitutionnelle du Niger. L’objectif de cette visite est de s’inspirer de l’expérience béninoise en termes d’organisation d’élection présidentielle transparente et crédible. A sa sortie d’audience, le chef de la délégation nigérienne a témoigné sa satisfaction des échanges.

A ses dires, les informations recueillies auprès des membres de la Cour constitutionnelle béninoise ont été très utiles et vont les aider à mieux appréhender le contexte des élections et identifier les points de crispation. Selon Ibrahim Moustapha, le Bénin est une référence, un modèle dans la gestion du contentieux électoral. La délégation venue du Niger était composée du Vice-président de la Cour constitutionnelle, Ibrahim Moustapha, le greffier en chef de la Haute juridiction, Issoufou Abdou et le député de l’Assemblée nationale du Niger, Illa Hamed. Le professeur Djogbénou, quant à lui, avait à ses côtés, le Vice-président de l’Institution, Razaki Amouda Issifou, le conseiller Sylvain Nouwatin et le Secrétaire général, Gilles Badet. Il faut noter que l’élection présidentielle du Niger est prévue pour décembre prochain.