Organisation des élections:Talon félicite le bureau de la Céna en fin de mission 

L’équipe de la Commission électorale nationale autonome (Céna) en fin de mission a été reçue ce mercredi 05 mai 2021 par le président la République au palais de la Marina. Emmanuel Tiando et ses collaborateurs ont, à cette occasion, reçu les félicitations du chef de l’Etat pour le travail abattu durant les 7 dernières années. Le président sortant de la Commission électorale en a profité pour faire des suggestions au chef de l’Etat pour de meilleures conditions de travail de la nouvelle équipe qui sera installée. Emmanuel Tiando a par exemple demandé que les membres de la Céna soient consultés au cas où il y aura une relecture prochaine du Code électoral. « Il y a un certain nombre de choses à mettre en œuvre. C’est la consultation de la Céna concernant le vote des lois portant Code électoral et portant Charte des partis politiques. Donc, si on doit procéder à la révision de ces textes, nous avons suggéré que la Céna qui est chargée de la mise en œuvre de ces lois-là, soit consultée », a confié le président Tiando. Par ailleurs, le problème du siège de la Céna et des conditions de travail de ses membres a été posé. A ce propos, il a été proposé au chef de l’Etat, la construction en bonne et due forme du siège de l’institution chargée d’organiser les élections au Bénin. Les dernières suggestions faites au président Talon sont relatives à la construction de magasins dans les départements pour entreposer le matériel électoral après les élections et la revue des conditions à remplir pour que la Céna soit de plus en plus performante. « Nous avons aussi souhaité que pour que la Céna remplisse bien son rôle, qu’au niveau des départements, qu’on puisse construire des magasins pour entreposer le matériel électoral qui est souvent en souffrance après les élections dans nos mairies et dans nos arrondissements. Nous avons également suggéré la revue des conditions à remplir pour que la Céna soit de plus en plus performante », a-t-il confié le président Emmanuel Tiando à la presse à sa sortie d’audience.

Léonce Adjévi