Orientation et information des bacheliers:La campagne démarre ce jour dans les universités publiques

La campagne d’orientation et d’information organisée par le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique au profit des bacheliers au titre de la rentrée universitaire 2020-2021 démarre ce 14 septembre 2020. L’information est livrée par la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Eléonore Yayi Ladékan. Dans un communiqué en date du 11 septembre 2020 et signé du secrétaire général, Daton Médénou, l’autorité ministérielle invite tous les bacheliers ainsi que leurs parents à se rendre dans les universités publiques du lundi 14 au vendredi 18 septembre 2020, afin de mieux s’imprégner des différentes opportunités de formation que leurs offrent les entités universitaires du Bénin. Par ailleurs, elle informe également que ces bacheliers peuvent consulter la plaquette officielle d’information et d’orientation disponible sur le site du gouvernement www.gouv.bj. Ladite campagne d’information et d’orientation doit se faire dans le strict respect des gestes barrières contre le Covid-19, rappelle le communiqué.

Evelyne Dossou (Stag)