Orphelinat Ste Claudia de Tori-Acadjamè:Lions clubs ‘’Cotonou les Oliviers’’ et ‘’Cotonou Cristal’’ font œuvre utile

Les Lions clubs ‘’Cotonou les Oliviers’’ et ‘’Cotonou Cristal’’ ont donné le sourire aux pensionnaires de l’orphelinat Sainte Claudia créé par l’Ong Gbêfo de Tori-Acadjamè. Le samedi 18 juillet 2020, ces deux organisations sont allées à leurs chevets avec les bras chargés de dons.

Les Lions clubs ‘’Cotonou les Oliviers’’ et ‘’Cotonou Cristal ’’ ont effectué une descente à l’orphelinat Sainte Claudia de l’Ong Gbêfo à Tori-Acadjamè le samedi 18 juillet 2020. Cela, pour apporter un peu de réconfort aux pensionnaires dudit centre. Des sacs de riz, du gari, de l’huile, du haricot des pâtes alimentaires, des conserves, des vêtements, des moustiquaires ainsi que des dispositifs de lavage des mains, des masques de protection, c’est l’acte de solidarité que les Lions ont posé à l’endroit de ces enfants âgés de 5 à 18 ans. Outre cela, une enveloppe financière de cent cinquante mille (150.000) francs Cfa a été remise aux pensionnaires du centre. «Nous sommes venus voir nos enfants, pour leur apporter un peu de joie, un peu de réconfort», a déclaré Rodolphe Daïzo, président de Lions club Cotonou les ‘’Oliviers’’ en remettant les dons. Il sera soutenu par le président de Lions club Cotonou Cristal. « C’est avec joie, que nous utilisons nos modestes moyens financiers et les donations diverses pour aller à la rencontre des enfants », a ajouté Paul Lucien Akoum . Très ému par le geste, Oswald Chodaton, Secrétaire général de l’Ong Gbêfo, a tenu à exprimer sa gratitude et sa reconnaissance aux donateurs après une brève présentation du centre. Par ailleurs, il a exprimé d’autres besoins et a souhaité que ce partenariat soit pérennisé. Compte tenu de l’actualité sanitaire liée au Coronavirus, les pensionnaires de l’orphelinat Sainte Claudia de l’Ong Gbêfo de Tori-Acadjamè ont été sensibilisés sur les gestes barrières dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.

Odi I. Aïtchédji