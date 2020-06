Ouidah, Kpomassè et Tori-Bossito:Mathieu Adjovi déploie son leadership  

Désormais à Ouidah, Kpomassè et Tori-Bossito règnent la paix et la concorde. Les fils et les filles de ces localités, jadis divisés par des querelles politiques, fument le calumet de paix. Pour y arriver, il a fallu l’implication personnelle de l’opérateur économique devenu député, Mathieu Adjovi. Grâce à ce dernier et une équipe de jeunes attachés au changement de cap pour le développement de Ouidah, Kpomassè et Tori-Bossito (Okt), une parfaite entente est revenue dans la mise en place et le fonctionnement des Conseils communaux de ces villes. Son leadership a permis de ramener la stabilité à Ouidah, Kpomassè et Tori-Bossito (Okt). Mathieu Adjovi a su fédérer les militants de l’Union progressiste pour l’intérêt commun de Ouidah et autres. « Mathieu Adjovi a su gérer pour l’Union progressiste tout le département de l’Atlantique afin d’obtenir de bons résultats lors des Communales », témoigne un militant Up. A ce jour, il est déjà motivé pour prendre une part active dans le développement de Ouidah à travers le Programme d’actions du gouvernement (Pag) du président Patrice Talon. Avec le ministre d’Etat Pascal Koupaki, un natif de la région, il est au front et travaille sans relâche pour stabiliser les mairies de ce département.

Abdourhamane Touré