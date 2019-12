Paiement d’arriérés salariaux:L’Etat débloque 3 milliards FCfa  (De paisibles fêtes de fin d’année aux travailleurs)

Le conclave hebdomadaire des ministres du mercredi 18 décembre 2019 a permis aux membres du gouvernement de prendre des décisions dans plusieurs domaines. Entre autres grandes décisions, il y a le paiement des arriérés salariaux aux Agents permanents de l’État.

Trois milliards de francs Cfa, c’est la somme le gouvernement débloque pour l’apurement des arriérés de salaires à l’endroit des Agents permanents de l’Etat. Le paiement se fera en même temps que les salaires du mois de décembre 2019. Il s’agit d’une surprise agréable que le chef de l’Etat, Patrice Talon, fait aux travailleurs en cette période de fêtes de fin d’année. En effet, à l’avènement du régime en place en avril 2016, l’Etat devait 70 milliards de francs Cfa à ses agents au titre des glissements catégoriels à savoir avancements mécaniques et promotions entre 2005 et 2015. En réponse aux attentes et doléances des travailleurs, le gouvernement a procédé à des remboursements partiels chaque année depuis 2016. Une partie substantielle de ces arriérés a donc été déjà apurée. Cela, grâce à l’esprit de responsabilité du président Talon et à la gestion rigoureuse des finances publiques. Un effort louable qui vient confirmer les résultats positifs liés aux réformes en matière d’assainissement des finances publiques au Bénin. En effet, le gouvernement reste fidèle à ses engagements en procédant aux paiements à chaque fois que les ressources disponibles dans la caisse commune le permetent. Il convient de préciser que les trois milliards de francs Cfa débloqués ont été possible sans qu’il n’y ait eu besoin de revendications particulières ou de grève. En procédant ainsi, le gouvernement redonne confiance aux travailleurs et les galvanise.

Marcus Koudjènoumè