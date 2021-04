Paiement de la Tvm:Encore deux semaines pour les retardataires

Bonne nouvelle pour les propriétaires de véhicules à moteur d’au moins trois roues. Ils ont jusqu’au 15 avril pour payer la Taxe sur les véhicules (Tvm). Dans un communiqué en date de ce mercredi 31 mars 2021 signé du directeur général, Nicolas Yenoussi, l’échéance a été prolongée deux semaines. Conformément aux dispositions en vigueur au Bénin, la date limite de paiement de la Taxe est fixée au 31 mars de chaque année.

Communiqué de la Direction générale des impôts

Le Directeur général des impôts informe tous les propriétaires de véhicules à moteur d’au moins trois (03) roues que l’échéance de paiement de la Taxe sur les véhicules à moteur (Tvm), est prolongée au 15 avril 2021.

Il leur rappelle que la Tvm se paie via Mobile Money et Moov Money, dans les recettes des Centres des impôts des petites entreprises (Cipe) et du Centre de l’enregistrement et du timbre (Cet).

Le Directeur général des impôts les remercie pour leur démarche citoyenne.

Le directeur général des impôts

Nicolas Yenoussi