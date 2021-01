Parrainage pour la Présidentielle:21 formulaires retirés hier à la Céna

Le retrait des formulaires de parrainage pour la Présidentielle du 11 avril 2021 a démarré mardi 12 janvier 2021 comme prévu dans le calendrier établi par la Commission électorale nationale autonome (Céna). Pour la seule journée d’hier, 21 élus ont défilé au siège de l’institution chargée d’organisation les élections au Bénin pour retirer le document.

Ils sont au total 21 élus dont 12 députés et 9 maires à se rendre mardi 12 janvier 2021 au siège de la Commission électorale nationale autonome (Céna) pour retirer leur formulaire de parrainage pour le compte de la Présidentielle du 11 avril prochain. Il s’agit des maires de Bohicon, Rufino d’Almeida; d’Avrankou, Gabriel Ganhoutodé; de Dassa-Zoumè, Nicaise Fagnon; de Banikoara, Tamou Bio Sarako; de Dangbo, Mahoudo Djossou ; de Klouékanmey, Dieudonné Gbèdjèkan; des Aguégués, Marc Gandonou; de Tori-Bossito, Rogatien Akouakou et de Pèrèrè, Alassane Abdoulaye. S’agissant des députés, ce sont Zimé Kora Gounou, Malick Mora Sanni Saré, Lucien Houngnibo, Hyppolite Hazoumè, Patrice Nobimè, Octave Houdégbé, Ousmane Ibourahima, David Biokou, Yacoubou Orou Sé Guéné, Chantal Ayhi, Benoît Dègla et Hilaire Atoun qui se sont livrés à l’exercice. L’opération pour cette première journée a démarré à 9h00 et a pris fin à 16h06. Pour rappel, le retrait des formulaires de parrainage durera 19 conformément au calendrier de la Céna jours. Il prendra fin le 31 janvier 2021. Au total, 159 formulaires de parrainage seront délivrés, notamment à 77 maires et 82 députés, l’Assemblée nationale étant réduite à cet effectif depuis le décès, en juin 2020, du député Alidou Démolé Moko.

Benjamin N. Douté