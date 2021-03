Parti « Les démocrates »:Le coordonnateur adjoint de la 8ème circonscription déposé à la prison de Missérété

On connaît depuis hier, lundi 1er mars 2021, ce qui est reproché au coordonnateur adjoint du parti »Les démocrates » dans la 8ème circonscription. De sources bien informées, il est reproché à Bio Dramane Tidjani, l’association de malfaiteurs et de terrorisme. Devant le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) pour une deuxième comparution, un terme a été mis à sa garde-à-vue à la Brigade économique et financière (Bef). Un mandat de dépôt à la prison d’Akpro-Missérété a été décerné où il séjourne depuis hier. Pour rappel, avant le passage de ce dernier, les anciens députés Nourénou Atchadé et Justin Adjovi, respectivement vice-président et secrétaire national à la trésorerie et au patrimoine de la même formation politique avaient été convoqués par la même juridiction. Ils ont été relâchés sans poursuites après leur audition.

Abdourhamane Touré