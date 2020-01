Passation de charges au secrétariat de la Haac:Julien Pierre Akpaki et Rosette Houngnibo installés

Le secrétariat de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (Haac) change de main. Le Secrétaire général intérimaire, Mama Aguè, a passé le témoin au Secrétaire général entrant et à son adjoint respectivement Julien Pierre Akpaki et Rosette Houngnibo le vendredi 03 janvier 2020 au siège de l’institution à Cotonou. Ils ont été respectivement nommés par les décisions N°19-079/ Haac du 31 décembre 2019 et N°19-078/ Haac du 31 décembre 2019.

Dans son allocution, le Secrétaire général par intérim sortant, Mama Aguè, a exhorté son successeur à poursuivre le toilettage des textes fondamentaux de l’institution. « Ce travail déterminera le second âge de la Haac face aux enjeux et défis du numérique », a-t-il déclaré. A tour de rôle, le Secrétaire général entrant et son adjoint ont témoigné leurs gratitudes au président de la Haac et aux conseillers pour la confiance placée en eux. Ils entendent inscrire leurs actions sur la vision du plan stratégique 2011 – 2020 de la réforme administrative et institutionnelle du Bénin ; laquelle indique que « le Bénin, en 2020 est un pays où les administrations des ministères et des institutions sont plus rationnelles, animées par des agents compétents et qualifiés et qui fonctionnent en parfaite harmonie ». Pour finir, ils ont rassuré de leur engagement à faire de l’administration de la Haac, une administration pérenne et prospère.

Léonce Adjévi