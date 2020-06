Passation de charges:Les maires de Zè, de Djakotomey et d’Athiémé s’installent

Les maires des Communes de Zè, de Djakotomey, et d’Athiémé ont officiellement pris fonction hier jeudi 04 juin 2020, sous la présidence des autorités préfectorales de leurs localités respectives. Cela, pour un mandat de six ans. A cette occasion, Moussa Amadé, Bruno Fangnigbé et Saturnin Dansou ont pris de fermes engagements. Ils ont fait la promesse de rester dans la belle dynamique de développement que connaît le pays sous la houlette du président Talon et de son gouvernement.

Moussa Amadé investi à la mairie de Zè pour un mandat

Elu maire de la Commune de Zè, le vendredi 29 mai 2020 par 25 voix pour et zéro contre, Moussa Amadé est officiellement entré dans ses fonctions ce jeudi 04 juin 2020. Le témoin lui a été passé par le maire sortant Joseph Dangbénon. C’est à la faveur d’une cérémonie de passation de charges présidée par le secrétaire général du département de l’Atlantique, Robert Hounsou. La rencontre a rassemblé les élus communaux, les membres de la délégation préfectorale et quelques personnalités de la Commune.

Le maire de Djakotomey Bruno Fangnigbé a pris fonction

Le nouveau maire de la Commune de Djakotomey, Bruno Fangnigbé, est officiellement entré dans ses fonctions ce jeudi 04 juin 2020. Il a pris les commandes de l’Hôtel de ville des mains de son prédécesseur, Séraphin Dohou. Ancien conseiller communal de la deuxième mandature, Bruno Fangnigbé est revenu sur la scène politique avec son élection en tant que quatrième maire à l’issue de l’installation du Conseil communal qui s’est déroulée dans la salle de délibération de la mairie, sous la supervision du préfet Christophe Mègbédji le jeudi 28 mai 2020. C’est à l’unanimité des 25 membres du Conseil communal que ce dernier a été porté à la tête de la hiérarchie communale de Djakotomey pour les six prochaines années. Seul candidat du parti majoritaire, l’Union progressiste (Up), au poste de maire, Bruno Fangnigbé sera assisté dans ses nouvelles fonctions de Ulrich Agbé Sokegbé au poste de premier adjoint au maire et Antoine Gniklè élu au poste de deuxième adjoint au maire.

Le maire d’Athiémé Saturnin Dansou s’installe

Elu sur la liste du parti Bloc républicain (Br) le jeudi 28 mai 2020, le nouveau maire d’Athiémé de la quatrième mandature, Saturnin Dansou, est officiellement entré dans ses fonctions ce jeudi 04 juin 2020. Il a pris les rênes de l’hôtel de ville suite à la cérémonie de passation de charges présidée par le préfet du département du Mono, Comlan Sèdzro Zinsou. Dans ses tâches pour le développement de la Commune, Saturnin Dansou sera assisté de François Agoutchon au poste de premier adjoint au maire et Cyrille Adankanhounde élu deuxième adjoint au maire. La cérémonie de prise de service s’est déroulée en présence de la population et des autorités politiques dont le député de la 17ème circonscription électorale, Joseph Amavi Anani. Il est à rappeler que la Commune d’Athiémé compte 15 conseillers communaux dont 8 appartenant au Br.