PATRICE TALON PROMET L’AMELIORATION DES CONDITIONS DE VIE DES AGENTS DE SANTE

La situation globale du corps médical sera revue à l’instar de celle des magistrats et des enseignants du supérieur. C’est ce que l’on retient de l’intervention du chef de l’État Patrice Talon, dimanche 26 avril 2020, sur la télévision nationale. Le numéro 1 des Béninois qui participait via téléphone à une émission bilan sur la gestion de la pandémie du coronavirus au Bénin, a expliqué que les agents de santé seront la prochaine cible dont les conditions de vie seront améliorées. << Le personnel sanitaire travaille avec beaucoup d’abnégation et tout le monde est conscient des risques qu’ils prennent, pas seulement dans le cadre du coronavirus mais de façon globale dans le cadre de l’exercice de leur fonction >> a-t-il déclaré. Patrice Talon a réaffirmé que son gouvernement travaille pour l’amélioration des recettes afin que l’État dispose davantage de moyens à redistribuer pour le confort des uns et des autres. << Nous avons vocation d’améliorer les conditions de vie de tout le monde, corps par corps. Il y a des corps qui ont eu le privilège d’être au 1er rang et notre espoir est que chaque corps puisse arriver à ce stade de voir ses conditions de vie améliorées au fur et à mesure que le Bénin aura les moyens de le faire >> a conclu le président de la République.