Perturbée dans la collecte des déchets par la pluie:La Sgds-Gn annonce un retour à la normale au niveau des Cet

Bonne nouvelle pour la population béninoise. Perturbée par des difficultés d’accès de ses camions aux Centres d’enfouissement technique (Cet) dans la collecte des déchets suite aux pluies de la semaine dernière, la Société de gestion des déchets et de la salubrité (Sdgs) dans le Grand-Nokoué, a pris depuis le samedi 19 septembre 2020 des dispositions pour pallier la situation et permettre un retour à la normale au niveau des Cet. L’annonce a été faite par communiqué du directeur général de la Sgds, Valery Lawson en date du mercredi 23 septembre 2020. De même, la Société a déployé des tournées additionnelles samedi et dimanche des bennes à ordures ménagères et des cycliques des Petites et moyennes entreprises (Pme) mandatées dans tous les quartiers concernés par la phase 1 de collectes des déchets ménagers. Aussi, est-il rappelé, que la collecte des déchets est strictement gratuite dans les quartiers concernés par la phase 1 jusqu’à la mise en place du modèle économique en cours d’étude. « En raison de l’abandon du service par les anciennes structures de précolecte à Abomey-Calavi, la Sgds-Gn a également décidé d’étendre ses travaux aux zones qui couvrent les quartiers Fignonhou, Ningboto, Godomey-N’gbèho, Ganganzounmè, Hedomè, Gninkindji, Dèkoungbè-église, Abikouholi, Atropocodji Ounvènoumèdè, Gbodjè-Womey, Fandji, Tokpa, Zounga, Cocotomey, La-paix, Sodo, Womey-Yénawa, Maria-Gléta, Womey-centre, Yémadjro, Tankpè-Togoudo, Alègléta, Assrossa, Djoupa et Zoudja », renseigne le communiqué.

Léonce Adjévi