Plateforme des organismes de volontariat du Bénin:Des kits de protection contre le Covid-19 offerts à Cotonou

La plateforme des organismes de volontariat du Bénin apporte sa contribution à la lutte contre la pandémie du Coronavirus au Bénin. Elle a démarré hier mardi 21 juillet 2020, une campagne de sensibilisation et de don de dispositifs de lavage de mains et de masques aux populations vulnérables de Cotonou. C’est le directeur de l’Office béninois des services de volontariat des jeunes, Jean Luc Lawson qui a procédé au lancement de la campagne.

Sensibiliser les populations des localités vulnérables périphériques du marché Dantokpa, de Hindé, Djidjè, Mahoulé, des parcs-autos et motos des quartiers environnants, des centres de composition du Bac de Cotonou, et don de dispositifs de lavage de mains et accessoires ainsi que des masques. C’est l’objectif visé par la plateforme des organismes de volontariat du Bénin à travers cette opération. Pour Vicentia Adjovi, représentante des organisations de la société civile de volontariat au Bénin, il était important que ladite plateforme passe un message fort pour expliquer au public que le Coronavirus existe réellement dans un contexte de recrudescence des cas. A sa suite, Eugène Somè, représentant des organisations internationales de volontariat, représentant résident de France volontaires, s’est réjoui de participer à cette action qui est une première au Bénin. En procédant au lancement de l’activité de sensibilisation itinérante, le directeur de l’Office béninois des services de volontariat des jeunes (Obsvj), Jean Luc Lawson, a laissé entendre que cette campagne se justifie par le fait que la plateforme des organismes de volontariat, n’a pas voulu rester en marge de la lutte. Tout en rappelant les gestes barrières recommandés par le gouvernement pour se protéger contre le Coronavirus, il n’a pas manqué de reconnaître et de saluer le travail de tous les volontaires et bénévoles qui œuvrent aux côtés des populations à l’occasion de cette pandémie. La campagne de sensibilisation prend fin ce mercredi 22 juillet 2020.