Police républicaine:Le Dgpr Soumaïla Yaya dynamise ses troupes

La Police républicaine continue sa redynamisation. Après les étapes de Dassa, de Parakou et de Cotonou, c’est la ville de Porto-Novo qui a accueilli le Directeur général de la Police républicaine, Soumaila Yaya et des experts formateurs. Ces derniers ont entamé depuis hier mercredi 13 janvier 2021, les mouvements individuels, collectifs et de canalisation avec l’ensemble des personnels de la Police mobilisés pour la phase de formation du Groupement mobile d’intervention (Gmi). Les manœuvres de cohésion qui sanctionneront la formation sont prévues pour deux jours, de jour et de nuit. Pour rappel, la journée du mardi 12 janvier 2021 a été consacrée à la réactivation du personnel où chaque agent connait désormais sa place au sein du Gmi, encore appelé Crs4.

Léonce Adjévi