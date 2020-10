Politique: L’Up lance officiellement la distribution des cartes de membre

Fidèle aux engagements qui ont présidé à sa naissance, la première force politique béninoise, l’Union progressiste (Up), démultiplie les activités et actions confortatives de sa base et de son assise dans l’arène politique béninois. C’est dans cette optique que s’inscrit la cérémonie de lancement officiel de la remise des cartes de membre aux militantes et militants, tenue mercredi 14 octobre 2020 à Abomey-Calavi avec la présence notable du président Bruno Amoussou et des membres du Bureau politique du parti élargi aux ministres et députés Progressistes, des coordinations départementales, de quelques comités communaux et exécutifs communaux.

Les militants de l’Union progressiste (Up) peuvent désormais avoir leur carte de membre. La distribution a été lancée hier, mercredi octobre 2020 à Abomey-Calavi. Dans son propos liminaire, la directrice de l’administration de l’Union progressiste, Christhelle Houndonougbo a souligné le caractère combien déterminant de cette démarche de reconnaissance officielle des membres du Parti qui, à terme, permet une meilleure maîtrise du fichier des militantes et militants à la base. Cette dynamique impulsée et qui permettra dans les jours à venir, à chaque militant d’avoir sa carte est de nature à faciliter également la mise en place prochaine des structures de base du Parti. Au cours de cette cérémonie, Désiré Adadja a décliné lors de sa prise de parole, le contenu technique de l’opération de distribution et de mise à jour de la base de données des militants. A son tour, Lazare Sèhouéto, Secrétaire national chargé des relations avec les structures de base, a tenu à rappeler les dispositions des statuts, règlement intérieur et les directives relatives à la distribution des cartes de membre. Il a soutenu que cette démarche de l’Union progressiste tire sa serve de l’Article 17 des statuts qui stipule que « L’admission au Parti est officialisée par la carte de membre du Parti (…)». « Elle a une validité de 10 ans et est renouvelée par reconduction tacite », a-t-il précisé. Le lancement officiel de cette vaste opération a été prononcé par Bruno Amoussou, président de l’Union progressiste qui, dans son discours, a exprimé sa satisfaction de cette grande ferveur militante qui est en action et qui s’illustre par les activités et actions menées au sein de ce grand et puissant parti politique. « Nous voulons nous identifier. Nous voulons nous distinguer et nous voulons nous rassembler et nous ne voulons pas seulement des électeurs, des sympathisants – bien sûr que nous en avons besoin – mais nous avons surtout besoin de l’ossature du Parti qui est constituée par les membres, les militants du Parti. Ceux qui consacrent un temps important de leur vie à des activités partisanes et qui ont décidé d’exprimer leurs opinion et engagement au sein de l’Union Progressiste », a-t-il clarifié avant de procéder à la remise symbolique de cartes de membre à quelques militants et aux Coordonnateurs départementaux. Cette grande phase qui vient d’être enclenchée officiellement et qui va s’étendre sur la période allant du 15 au 31 octobre 2020 est la résultante et la suite logique d’une succession d’actions et de large campagne d’enregistrement des membres initiée sur toute l’étendue du territoire national à effet d’enrôler les adhérents dans la base de données du parti. L’Union progressiste sort ainsi ses militants de l’ombre à la lumière pour mieux contribuer à la vie du parti à divers niveaux et surtout dans les organes de base.

Abdourhamane Touré