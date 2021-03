Politique nationale:Quatre mouvements de jeunes adhèrent au Bloc républicain

A quelques jours de la présidentielle du 11 avril, le parti du cheval cabré a enregistré, jeudi 18 mars 2021, à son siège à Cotonou, l’adhésion de 4 mouvements de jeunes. Il s’agit du Mouvement républicain pour le développement durable de la Donga (Mrd3d), du Mouvement des correcteurs, du Rassemblement des jeunes pour le Bénin nouveau (Rjbn) et l’Initiative K.0 pour Talon 2021. Exceptionnellement sollicité pour l’occasion, le Secrétaire exécutif national du Br, le ministre d’Etat, Abdoulaye Bio Tchane, n’a pas caché sa joie. « Vous êtes arrivés au bon moment », a-t-il déclaré en guise de bienvenue à l’endroit des nouveaux adhérents. Avant de souligner « l’évolution rapide » du parti qui de 6000 membres en 2019, compte aujourd’hui près de 120 000 membres. Pour lui, le cap doit être maintenant mis sur la réélection du chef de l’Etat, tout en poursuivant l’objectif de faire du Br, le plus grand parti politique du Bénin pendant les années à venir. Tour à tour, Maxi Agbla du Mouvement des correcteurs et Nadia Okoumassou de l’Initiative K.0 pour Talon en 2021 ont donné les raisons de leur adhésion au parti. Pour eux, cette adhésion se justifie surtout par l’objectif de travailler à ce que le président Patrice Talon, dont le bilan est positif, rempile. « Le Bloc Républicain est un parti qui prône le libéralisme économique. Sa vision est de mettre l’homme au cœur du développement en suscitant en chaque Béninois, ses potentialités, en promouvant son mérite et toutes initiatives de création de la richesse. En demandant notre affiliation au BR, nous épousons non seulement sa vision mais nous entendons aussi œuvrer afin de soutenir les actions du gouvernement qui cadrent parfaitement avec notre Plan d’action », a ajouté Maxi Agbla. Pour sa part, le Coordonnateur de l’Observatoire de la jeunesse du Bloc républicain (Ojbr), le député Nouhoum Bida, a demandé aux quatre mouvements de se considérer désormais comme membres à part entière de la grande famille du Bloc républicain et d’y trouver toute leur place.

Jean-Paul Mahugnon