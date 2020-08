Populations de Malanville et environs :Vigilance !, le fleuve Niger en alerte rouge

Les populations du Nord Bénin doivent redoubler de vigilance. A la date du mercredi 12 août 2020, le fleuve Niger a atteint le niveau de la crue rouge avec un niveau de 622 cm dépassant ainsi le seuil de vigilance rouge fixé à 620 cm.

Le pire est à craindre pour les villes béninoises limitrophes du Niger. Le fleuve Niger connaît une progression fulgurante depuis quelques jours suite aux fortes pluies qui s’abattent sur le pays. Le Directeur général de la météorologie nigérienne a annoncé sur sa page Facebook qu’à la date du 12 août, le « niveau d’eau est passé de 630cm à 13h ». Selon Katiellou Lawan Gaptia, le fleuve Niger qui est déjà au rouge risque d’enregistrer sa crue la plus sévère, si les systèmes des pluies modérées à fortes, de passage du 12 au 14 août sur le pays, se maintiennent entre mercredi 12 et jeudi 13 août pour atteindre les régions du fleuve. D’après une note d’alerte du ministre nigérien de l’hydraulique et d’assainissement, dès le 08 août 2020, le niveau du fleuve Niger a atteint la cote de 582cm pour un débit de 2145m3/s, dépassant ainsi la côte d’alerte fixée à 580 cm correspond à un débit de 2127m3/s. D’après cette même note, à la date du 10 août dernier, une crue locale à la station de Niamey a atteint la cote de 601cm. Le bulletin constate ainsi la progression de la crue dans les nuances supérieures de l’alerte rouge. Selon les analyses des hydraugrammes, les débits du fleuve Niger de cette année est en montée fulgurante comme celui de l’année 2012. Le Ministère de l’hydraulique et de l’assainissement appelle ainsi à une vigilance particulière de la part des autorités municipales et de la population riveraine. Il est rappelé que la montée en furie de la crue risque de cause de graves inondations et des pertes en vies humaines. Vigilance donc aux populations de Malanville et environs.

Léonce Adjévi