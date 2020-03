Portail national des services publics:Un atout pour la facilitation des initiatives

Le Bénin se dote très bientôt d’un Portail national des services publics. La mise en place de ladite plateforme a été approuvée par le gouvernement au cours de son conclave hebdomadaire tenu le mercredi 18 mars 2020.

L’Etat a finalement trouvé une solution efficace aux tracasseries administratives. Il met en service, dans les tout prochains jours, un guichet unique. Dénommé Portail national des services publics, la mise en place dudit portail a été approuvée par le gouvernement. Les règles de sa gestion et de son utilisation ont été également fixées. En effet, le développement de ce portail accessible sur le site www.service-public.bj, participe de la modernisation de l’administration publique. Il s’agit donc d’un outil dynamique pour permettre aux citoyens et à tout usager, d’avoir un point d’entrée unique vers les services qu’elle propose. Cette plateforme qui annonce la mort des tracasseries administratives rapproche encore plus l’administration publique de ses usagers.

Le portail est un outil moderne qu’offre la technologie pour permettre un point d’entrée unique à tous les usagers de l’administration, quelle que soit leur position géographique. L’un des avantages de cette plateforme digitale est de faciliter l’accès en ligne aux différents services à travers un guichet unique et en tout temps. Cette avancée reste une option sérieuse prise par le gouvernement sur la voie du numérique et de la digitalisation. La mise en place de ce portail est une autre forme efficace de lutte contre la corruption et le rançonnement dans l’administration. Les e-services offerts par le portail impacteront spécifiquement et socialement une masse importante de Béninois. Ce début prometteur sur la voie d’un chantier ambitieux facilitera à coup sûr la vie aux compatriotes dans les sept premiers domaines pour ces services.

Ajouté à la plateforme d’interopérabilité, c’est surtout un pas de plus dans la simplification des formalités administratives aux créateurs d’entreprises, de facilitation des démarches aux retraités et autres usagers de l’administration publique. La mise en place du portail est un attrait pour les investissements, car c’est un coup de pouce certain à l’amélioration du climat des affaires au Bénin.

Abdourhamane Touré