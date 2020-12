Porto-Novo:Un enfant échappe à des sacrifices rituels  (L’auteur de l’acte mis aux arrêts)

Un jeune écolier dont l’âge est compris entre 8 et 9 ans a été enlevé hier mardi 1er décembre 2020 à Sainte Anne Attakê à Porto-Novo et conduit par un taxi-moto communément appelé « Zémidjan », dans le quartier Djègan-Kpèvi pour être immolé. Alertée, la Police républicaine s’est dépêchée sur les lieux et a pu sauver en mettant aux arrêts l’auteur de ce crime odieux. Selon le témoignage du chef quartier, le présumé cybercriminel a tenté de faire boire de l’acide à l’enfant pour enfin l’égorger à son domicile. Transféré de toute urgence à la clinique Bon Samaritain, il a fini par être évacué au Centre hospitalier départemental de Porto-Novo. Dans un appel lancé, le chef quartier a invité tout parent dont l’enfant n’a pas rejoint le domicile et qui fréquenterait une école privée du côté de Sainte Anne à se rendre au Centre hospitalier départemental de Porto-Novo. Il est à souligner que l’auteur de cette forfaiture répondra de son acte devant le procureur de la République.

Martial Agoli-Agbo (Cooresp. Ouémé-Plateau)