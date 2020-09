Pour assurer une relève de qualité:Le Bloc républicain organise sa jeunesse (L’Ojbr créée, Nouhoum Bida conduit un bureau de 29 membres)

Le Bloc républicain (Br) poursuit la mise en place de ses instances dirigeantes. Pour assurer une relève de qualité, le parti vient de se doter de son organisation de jeunesse. Le samedi 29 août 2020, le creuset dénommé Organisation de la jeunesse du Bloc républicain (Ojbr) a été porté sur les fonts baptismaux à Glazoué dans les Collines. A l’issue des travaux de l’Assemblée générale constitutive supervisés par le député Robert Gbian, représentant le secrétaire général national, Nouhoum Bida a été porté à la tête d’un bureau de 29 membres.

Le Bloc républicain fidèle à sa ligne prépare sa jeunesse pour plus de responsabilité. Dans le cadre de la mise en place de ses instances, l’Organisation de la jeunesse du parti (Ojbr) a vu le jour samedi 29 août 2020 à Glazoué. Conformément aux textes statutaires du parti, une assemblée générale constitutive a été organisée sous le regard bienveillant du représentant du secrétariat général national du parti, le député Robert Gbian qui avait à ses côtés pour la circonstance les membres du bureau exécutif national et du bureau politique. L’Assemblée générale constitutive a été marquée par plusieurs temps forts. Il s’agit du rappel des idéaux du Bloc républicain et de la mise en place d’un présidium. Après cette étape, les participants ont pris connaissance des textes et de l’amendement des textes de l’Organisation proposé par le comité préparatoire présidé par le député Nouhoum Bida. A l’issue des travaux, un bureau national de 29 membres a été mis en place pour conduire les destinées de ce creuset. Il est dirigé par Bida Nouhoum. Par ailleurs, une motion de soutien au président Patrice Talon a été rendue publique.

Abdourhamane Touré