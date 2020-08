Pour bien faire face aux enjeux de la décentralisation:Les capacités des maires renforcées

La bonne gouvernance dans les mairies et municipalités préoccupe le gouvernement. Afin de permettre aux nouveaux maires de faire face aux enjeux de la décentralisation, il est organisé un séminaire de renforcement de capacités des nouveaux maires du Bénin. Mardi 25 août 2020, le top de cette formation pour le compte des départements du Mono, du Couffo, de Zou et des Collines a été donné par le ministre de la Décentralisation et de la gouvernance locale, Alassane Séïdou.

Les nouveaux doivent disposer d’outils nécessaires pouvant leur permettre de mieux conduire les destinées de leur Commune respective. Convaincu de cet état de chose, le gouvernement à travers le Ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale a décidé de renforcer les capacités des présidents de Conseils communaux et municipaux pour leur permettre de gérer efficacement leur entité territoriale décentralisée. Pendant 72 heures à compter du mardi 25 août 2020, ce sont les maires du Mono, du Couffo, du Zou et des Collines qui sont à l’honneur. A Lokossa, ils se familiarisent avec les outils modernes de la bonne gouvernance. Les communicateurs vont les entretenir sur les thématiques pointues telles que « Le budget communal: élaboration, exécution et contrôle » et « Les techniques de mise en œuvre et de suivi du Plan de développement local ». Procédant à l’ouverture des travaux, le ministre Alassane Séidou a présenté le but de cette formation qui est de maximiser les chances de succès de la décentralisation au Bénin d’une part, et de faire face avec plus d’efficacité aux besoins des populations des villes et campagnes. « En organisant la présente formation, le gouvernement entend doter les maires nouvellement élus des outils nécessaires à même de leur permettre de faire face dès le début de leur mandat aux enjeux majeur de la décentralisation et de pouvoir assumer avec confiance et efficacité les lourdes charges dont-ils ont été investies », a précisé l’autorité ministérielle.

Gaétan Nato (Corresp. Mono-Couffo)