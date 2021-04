Pour la victoire prochaine du duo Talon-Talata:300 femmes  mobilisées à  Tori-Bossito, Claudine Prudencio à Akassato et Sègbèya

T-shirts jaunes, pagnes noués et cache-nez blanc, les femmes de l’Union Progressiste (UP) des six arrondissements de Tori-Bossito ont fait le déplacement ce mardi, après-midi, pour écouter le message de l’élue municipale, Chinkoun Philomène. Plus de 300, ces femmes ont été organisées en ordre de bataille, pour la victoire du duo Talon-Talata. « Tout Tori est admis à la cause et fera un véritable pourcentage d’au moins 90% en faveur du duo Talon-Talata au soir du dimanche 11 avril 2021», a déclaré Chinkoun Philomène . Pour l’Honorable Mathieu Adjovi, les femmes n’ont pas été suffisamment mises en valeur dans les élections passées, alors qu’elles représentent plusieurs symboles. Il faut donc changer la donne pour assurer la promotion du genre. « Les femmes ont un rôle important à jouer pour le développement. Le choix porté sur Mariam Chabi Talata comme colistière par le président Patrice Talon, incarne la promotion du genre et mérite d’être accompagné », a-t-il fait savoir. Pour sa part, Claudine Afiavi Prudencio et l’Udbn arpentent les communes du Bénin pour le duo Talon-Talata. Elle était à Gbétagbo dans la commune d’Akassato mardi 30 mars 2021 et ceci dans le cadre d’une tournée nationale de campagne électorale qu’elle a entreprise duo. Une grande mobilisation de militants Udbn et fans du président Patrice TALON attendaient la délégation. Dans l’après-midi, dans la 15ème circonscription électorale, c’est l’immense terrain de sport du Ceg Sègbéya qui a abrité son meeting. Devant une grande foule, Claudine Prudencio a invité les populations a d’abord aller aux urnes le dimanche 11 avril prochain. Mais à surtout faire le choix du duo Talon-Talata, le 11 avril prochain, afin que la dynamique du développement du Bénin ne s’arrête plus.

W. N