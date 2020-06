Canal+ offre 15 nouvelles chaînes et la diffusion de la série ‘’Cacao’’

Avec Canal+, c’est toujours des nouveautés. A l’instar de la reprise imminente des grands championnats européens de football, le Groupe propose pour ses chaleureux abonnés, la diffusion exclusive de l’exceptionnelle série ‘’Cacao’’. Tout ceci, accompagné de 15 nouvelles chaînes et ce, au même prix. L’annonce de ces bonnes nouvelles a été faite par les responsables du Groupe, au cours d’une conférence de presse organisée lundi 8 juin 2020, à Canal Olympia de Cotonou.

Avec Canal+, c’est des nouveautés plein les yeux. Pour ce mois de juin, les abonnés sont encore à l’honneur. Et pour cause, le Groupe leur annonce trois bonnes nouvelles. Il s’agit de la diffusion exclusive de la série ‘’Cacao’’, une originalité et exclusivité de Canal+. « Le mois de juin reste un mois fort en émotion avec beaucoup de programmes extrêmement riches avec les chaînes Canal+. Le premier de ces programmes qu’on a souhaité présenter, c’est la série Cacao. C’est une série réalisée par Alex Ogou et qui se passe dans le nord de la Côte-d’Ivoire sur deux familles qui s’affrontent pour le contrôle du cacao du pays. Cette série est remplie de beaucoup d’actions, d’aventures, d’amours et de plaisirs pour toute la famille. On espère qu’elle plaira. Elle débutera le 11 juin et comporte 10 épisodes dont deux à diffuser chaque lundi. Les deux premières seront d’ailleurs accessibles à tous nos abonnés, même ceux qui n’ont pas les chaînes Canal+ puisque la série sera diffusée sur chaînes Canal+ centre et Canal+ ouest », a donc expliqué Jonathan Lett. Mieux, en plus de ‘’Cacao’’, Canal+ annonce à ses fidèles abonnés et surtout ceux footeux, la reprise imminente des grands championnats européens de football. A en croire Tumba Kongolo, Responsable Marketing et réabonnement chez Canal+, il s’agit en effet de la liga, du championnat anglais et de la série A qui reprendront respectivement les 11, 17 et 20 juin prochain. « Les experts aussi font leur grand retour sur Canal+ sport, du lundi au vendredi à partir de 20 heures. Alors, pour ne rien manquer de ces moments fastidieux et de vibration, nous demandons aux abonnés de rester scotchés à Canal+ », renchérit-il. Et ce n’est pas fini ! En dehors des fans du cuir rond, Canal+ a aussi pensé aux autres abonnés. Ainsi, le Groupe leur annonce 15 nouvelles chaînes. Aux dires d’Afoussat Salifou Traoré, Responsable Communication, ces nouvelles chaînes comme Mangas, Love nature, Ab1 et bien d’autres chaînes africaines…; sont abondamment riches en découverte, en divertissement et plein d’autres nouveautés. La merveille qui accompagne ces nouvelles à l’entendre est que tout ceci, est offert au même prix. En clair, malgré toutes ces nouveautés, le tarif demeure le même. Avec Canal+, plus besoin de démontrer que seuls les abonnés sont Rois.