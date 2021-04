Pour l’élection au 1er tour du duo Talon Talata:Adidjatou Mathys galvanise les femmes de Sèmè-Podji

Déjà gonflées à bloc pour la réélection de Patrice Talon au premier tour de la Présidentielle du 11 avril prochain, les braves dames de la Commune de Sèmè-Podji ont été davantage motivées par Adidjatou Mathys en vue de relever ce défi. C’était à la faveur d’un meeting animé par la ministre du Travail et de la fonction publique, samedi 03 avril 2021, sur le terrain des sports de la Commune.

« Ta Ta. Talon-Talata », « Ta Ta, Talon-Talata », « Ta Ta, Talon-Talata premier tour K.O ». C’est par ce slogan scandé par l’immense foule constituée en majorité des femmes de la Commune que Sèmè-Podji a choisi l’option de l’élection du duo Talon-Talata au soir du 11 avril prochain. A l’occasion d’un meeting tenu ddans la localité le samedi dernier, femmes, hommes, jeunes, adultes et même des sages de Sèmè-Podji ont revisité, sous l’égide d’Adidjatou Mathys, les nombreuses réalisations du chantre du Nouveau départ. La construction des infrastructures marchandes, sportives, routières, scolaires et sanitaires, l’autonomisation énergétique, l’eau potable pour tous, les cantines scolaires, le microcrédit Alafia, le projet Arch et les nombreuses réformes audacieuses du président Patrice Talon, sont entre autres morceaux choisis par la coordination communale de campagne du Bloc républicain pour l’élection du duo Talon-Talata, pour inviter les femmes de Sèmè-Podji à maintenir la dynamique de développement du pays amorcé par le chef de l’Etat depuis 2016. L’engagement du K.O étant pris, le seul défi à être relevé selon la ministre du Travail et de la fonction publique, reste le taux de participation à cette élection. A cet effet, elle a exhorté les femmes de Sèmè-Podji à sortir massivement le dimanche 11 avril 2021, pour accomplir leur devoir civique. C’est dans une ambiance des grands jours que la ministre Mathys et sa délégation ont été reçue par les femmes de la localité.

Odi I. Aïtchédji