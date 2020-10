Pour répondre aux besoins de ses abonnés:Canal+ Bénin dévoile son nouveau plan de services

(Tvc Bénin et Golfe Fm désormais disponibles sur ses bouquets)

Canal+ Bénin répond à nouveau favorablement à la demande de ses abonnés. Ainsi, le Groupe a décidé de passer à un nouveau plan de services, caractérisé par l’apparition de nombreuses nouvelles chaînes dont Tv Carrefour (Tvc) et la Radio Golfe Fm, du Bénin. Ceci, à l’instar des anciennes chaînes requinquées à travers des changements éditoriaux et de bien d’autres merveilles dont ‘’La nouvelle semaine généreuse’’, qui sont aussi à découvrir dans ce nouveau plan de services. L’annonce de ces bonnes nouvelles a été faite mercredi 7 octobre 2020 à Canal Olympia de Cotonou, au cours d’une conférence de presse animée par les responsables concernés.

Canal+ Bénin a encore comme à ses habitudes, comblé l’attente de ses milliers d’abonnés. Car, ces derniers bénéficient d’un nouveau plan de services. Lequel plan, est en effet caractérisé par d’inédits avantages, toujours dans l’intention de satisfaire les différentes demandes, de ces abonnés. De ce fait, depuis le 6 octobre, plusieurs nouvelles chaînes sont incorporées aux bouquets Canal+, dont deux qui retiendront particulièrement l’attention des béninois. Il s’agit donc de Tvc Bénin et de la Radio Golfe Fm, qui seront disponibles dès le 16 octobre respectivement sur les canaux 274 et 561. Pour le Directeur général de Canal+ Bénin Jonathan Lett, les abonnés seront contents de retrouver ces chaînes sur ces bouquets car, c’est ce qu’ils attendaient depuis longtemps, selon lui. « Nous sommes aussi très contents de satisfaire à leurs demandes », a-t-il dit. Présents à la cérémonie de présentation de ces bonnes nouvelles, les représentants de ces deux chaînes n’ont pas manqué d’extérioriser eux aussi leur satisfaction, face à la concrétisation de ce projet. A entendre Christophe Davakan, promoteur de Tvc, ce qui manquait à cette chaîne, c’est son intégration à Canal+. « En le faisant, la Direction de Canal+ nous soulage et c’est une bonne nouvelle pour les téléspectateurs. Nous ne décevrons pas Canal+ en ce qui concerne le contenu des diffusions », va-t-il promettre. En abondant dans le même sens, la représentante de Golfe Fm s’est aussi réjouie de ce partenariat avec Canal+. Après avoir levé un coin de voile sur les démarches ayant abouti à ce partenariat, Naomi Soumanou va aussi remercier Canal+ Bénin et son Directeur général pour ses efforts. Elle promet au nom de Golfe Fm, mettre tout en œuvre pour la bonne marche et le bon déroulement, de ce partenariat. Onze autres chaines de télévisions et neuf radios sont aussi dans les mêmes perspectives, disponibles dès la formule Access et ce, sans augmentation de prix, a complété Maïssarath Daouda, Responsable Communication chez Canal+ Bénin.

Et ce n’est pas tout !

Une nouvelle ligne éditoriale sur les chaînes sports et un enrichissement des formules Access et Evasion, sont aussi effectifs sur Canal+. Ceci, en plus de ‘’La nouvelle saison généreuse’’ qui quant à elle, place autrement l’abonné en position de Roi, à entendre Tumba Kongolo, Responsable Marketing et Réabonnement, du Groupe Canal+ Bénin. Dans ses explications, il fait savoir que la Semaine généreuse qui a débuté depuis le 15 septembre est un bonus offert à tout client, qui se réabonne avant sa date d’échéance. « Le bonus consiste à avoir sept jours de la formule Evasion+ ou tout Canal+ », a-t-il expliqué. Mais bien avant, Canal+ a aussi répondu à une autre demande de ses abonnées footeux, dans sa nouvelle ligne éditoriale. Dans les explications du Directeur général sur la question, on note que désormais, la chaîne Canal+ sport devient Canal+ sport 1, la chaîne Canal+ sport 1 devient Canal+ sport 2, la chaîne Canal+ sport 2 devient Canal+ sport 3, la chaîne Canal+ sport 3 devient Canal+ sport 4 et la chaîne Canal+ sport 4 devient Canal+ sport 5 ; visibles respectivement sur les canaux 11, 12, 13, 14 et 15. Ce qui signifie que désormais, les abonnés de Access pourront avoir accès à du sport via Canal+ sport 1, les abonnées de Evasion pourront avoir accès à du sport et du foot via Canal+ sports 1et 2. « Et, si vous voulez avoir accès aux chaînes Canal+ sport 3, 4 et 5, vous pouvez vous réabonner sur les formules Evasion+. Su Canal+ 1, nous aurons la Série A ou encore la Coupe des Confédérations de la Caf et d’autres sports sans oublier les magazines. Sur la chaîne Canal+ sport 2, nous aurons du football comme des matches de la League 1, de la Bundesliga, et aussi d’autres compétitions comme la Can par exemple. Sur les autres chaînes Canal+ sports 3, 4 et 5, vous retrouverez d’autres compétitions comme la Première League, la League 1 et aussi d’autres matches de la Bundesliga ainsi que tous vos sports préférés », a donc détaillé Jonathan Lett, qui a nouveau laissé Tumba Kongolo aller plus dans les détails et qui n’a pas manqué d’annoncer d’autres films préférés, qui reviennent sur les bouquets Canal+. Sur ce, les abonnés sont invités à se réabonner, pour vivre en live toutes ces réalités que leur offre Canal+.