Pour se prémunir contre le Coronavirus:De l’eau tiède pour les personnes âgées

Vulnérables au Coronavirus, les personnes âgées décèdent plus des suites de l’affection. Pour éviter le ravage, le nutritionniste en santé publique Patrick Zinvoédo mise sur l’alimentation de ces dernières. Invité sur l’émission « Mercredi politique » de la chaîne privée de télévision E-Télé mercredi 25 mars 2020, il a préconisé de l’eau tiède à ces personnes du 3ème âge. « De l’eau tiède et une bonne eau minéralisée », a-t-il suggéré. Mais le choix de l’eau minérale à consommer est capitale. Il doit se faire conformément à la santé de la personne âgée. A la question de savoir s’il n’y a pas une procédure pour minéraliser l’eau directement à la maison, l’invité a répondu par « oui ». Pour le faire, le nutritionniste a conseillé de prendre le canari en terre cuite et d’y mettre l’eau de pompe chauffée préalablement. 24 heures après, la personne âgée peut commencer à boire cette eau qui est ainsi minéralisée. « Le canari en terre cuite est une mine de gisements de minéraux tels que le zinc, le chrome, le magnésium, le potassium etc. Tout y est », a révélé Patrick Zinvoédo. Pour finir, il a également recommandé la consommation de la banane plantain bouillie aux personnes âgées pour qu’elles soient en bonne santé.

Abdourhamane Touré