Pour une meilleure visibilité du sport béninois:Une unité de production de contenus sportifs mise en place

La qualité des images-vidéos enregistrées lors des événements sportifs au Bénin devront être désormais de meilleures qualités. C’est l’annonce faite, jeudi 2 juillet 2020 par le ministre des Sports, Oswald Homéky, à l’occasion d’une conférence de presse. Cette initiative du patron des sports vise à donner plus de visibilité en matière de diffusion à l’international des évènements sportifs du pays. Une unité de production de contenus sportifs a été mise en place à cet effet pour offrir une qualité d’image de haut niveau lors des différents championnats à venir. L’équipe est constituée de deux experts expérimentés dans la diffusion de la league des champions, la coupe du monde et les coupes africaines. Les experts en captation et diffusion du contenu sportif étaient aux côtés du ministre Oswald Homéky. Il s’agit de Benoît Fauvet et Edi Rabin. Tout le contenu qui sera publié par l’unité de production sera produit non seulement pour le public béninois mais aussi pour le public international notamment sur les chaînes telles que Canal+, Bein Sport ou Super Sport qui a en croire les propos du ministre sont des chaînes qui n’autorisent la diffusion que si le contenu produit remplit un certain nombre de critères. « Nous ne demandons pas à aller sur les chaînes internationales sans avoir conscience des exigences de ces chaînes. C’est pourquoi nous avons dit que nous allons faire des recrutements nécessaires pour nous assurer que nous formons des techniciens qui seront aptes à faire de la bonne production de contenu sportif », a expliqué Oswald Homéky. Au total, 20 techniciens audiovisuels et 10 journalistes seront retenus pour couvrir les événements sportifs qui auront lieu.