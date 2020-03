Pour une science au service du développement:Le Bénin et le Congo signent un accord-cadre

Le Bénin et le Congo ont signé un accord-cadre aux fins de mettre la science au service du développement. La matérialisation de cette signature a été rendue possible le jeudi 12 mars 2020, à Cotonou. Il s’agira de mettre la science au service de la résolution des problèmes qui se posent aux populations dans leur vie quotidienne. Selon Coussoud-Mavoungou, ministre scientifique et de l’innovation technologique du Congo, cet accord-cadre intervient en vue de l’enrichissement mutuel du patrimoine scientifique et technologique ainsi que du développement des travaux de formation et de recherche dans le domaine intellectuel entre les deux États. Ce vent nouveau, a-t-il poursuivi, favorisera l’échange de matériels scientifiques, l’organisation conjointe de séminaires et l’organisation de manière générale de toutes sortes de collaborations qui pourraient se révéler utiles à la réalisation des ambitions des deux pays. Il faut noter qu’au-delà de cet accord-cadre entre les deux Ministères, les directeurs généraux de l’Institut géographique national du Bénin et du Centre de recherche géographique et de production cartographique du Congo ont également apposé leurs signatures au bas d’un protocole d’accord. Ce protocole de partenariat se focalisera sur la coopération dans les activités de production de l’information et de la recherche géographique et de la formation. Prenant la parole, la ministre Eléonore Yayi Ladékan, a manifesté toute sa satisfaction de voir se matérialiser un acte de grande portée.

T. (Col ext)