Prd, Udbn, Fcdb et Per sont les derniers partis à entrer dans les locaux de la Cena

Le portail de la Commission électorale nationale autonome (Cena) a été refermé à minuit, au petit matin de ce jeudi 12 mars 2020. C’est désormais la clôture de la phase du dépôt des dossiers pour les élections communales et municipales du 17 mai 2020. Le Parti du renouveau démocratique Prd est le dernier à entrer dans l’enceinte de la Cena. Une délégation conduite par Ibatou Sanni. Juste avant le (Prd), il y avait le parti Force cauris pour le développement du Bénin (Fcdb) conduit par son président Soumanou Toléba, Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (Udbn) conduit par Justin Prudencio et Edgard Soukpon et le Parti pour l’engagement et la relève de Nathanel Koty.