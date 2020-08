Prédictions favorables pour un second mandat à Patrice Talon:Pourquoi le Fâ ne ment pas

Patrice Talon a le boulevard ouvert pour rempiler en 2021. Les consultations du Fâ à Allada et à Ouidah annoncent sa réélection sans coup férir aux prochaines joutes électorales.

Au fur et à mesure qu’on s’approche de la Présidentielle de 2021, le Fâ annonce avec insistance la réélection du président Patrice Talon. En effet, au terme de la consultation faite par les prêtes du Fâ le jeudi 16 août 2020 à Allada, trois signes sont apparus. « Tchè Woli » (le signe principal) et deux autres signes secondaires : le « Toula Yèkou et Yèkou Mèdji ». A l’issue d’une autre consultation à Ouidah, le « Gbégouda » (le signe principal) et les signes annexes : « Gbétounmila » et « Goudassa » sont également apparus. L’interprétation de ces signes donne plein pouvoir au chef de l’Etat pour poursuivre sa mission de développement du Bénin. Le Fâ est donc favorable à un second mandat pour le chef de l’Etat. Sa réélection devient donc une évidence avec ces consultations et les révélations qui en sortent. Le locataire de La Marina a donc le boulevard ouvert pour rempiler. Les oracles, en harmonie avec les différentes réalisations et les performances enregistrées depuis avril 2016 ont été favorables pour sa réélection. Pour le mieux-être des Béninois, le chantre du Nouveau départ a opéré des réformes majeures aux plans politique, économique, sanitaire, sociales et éducatif. Le premier quinquennat de Patrice Talon est aussi marqué par la lutte contre la corruption et l’impunité, l’organisation des concours frauduleux, la paralysie chronique de l’administration publique pour faits de grève et la perte des valeurs. Si ces réformes allaient vraiment contre les intérêts du peuple, c’est sûr que l’une des consultations aurait révélé autre signe que ceux que les deux consultations faites à Allada et à Ouidah. Le Fâ ne ment jamais.

Odi I. Aïtchédji