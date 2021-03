Premier lot du vaccin anti-Covid-19 au Bénin:Les cibles prioritaires

Le premier lot de 144 000 doses de vaccin anti-Covid réceptionné par le Bénin hier mercredi 10 mars 2021 couvrira 70 000 cibles prioritaires. Il s’agit des agents de santé qui sont au front dans les centres de traitement, des personnes de plus de 60 ans et celles qui sont porteuses de comorbidité telles que le diabète, l’hypertension artérielle, l’asthme, la drépanocytose…. L’annonce a été faite par le ministre de la Santé à l’aéroport international Bernardin Gantin de Cotonou après la réception officielle des doses de vaccin. « Ce premier lot constitué de 144000 doses de vaccin nous permettra de couvrir pratiquement 70 000 cibles. D’autres vont suivre pour atteindre les 790 000 pour le Bénin », a fait savoir Benjamin Hounkpatin. Il a par ailleurs ajouté que « le gouvernement a prévu l’acquisition d’autres doses de vaccin sur le budget national. Mises ensemble, ces doses vont permettre de couvrir l’ensemble des cibles prioritaires que sont les agents de santé qui sont dans les centres de traitement, les personnes âgées de plus de 60 ans ainsi que celles porteuses de comorbidité ». La distribution sera faite de façon équitable et gratuite pour couvrir l’ensemble des cibles prioritaires et atteindre à terme, au moins 60% de la population afin de prétendre à l’immunité collective. Avant d’accepter l’importation de ces vaccins, le gouvernement a réalisé des tests pour prouver la qualité des produits livrés. La campagne de vaccination va démarrer dans les tout prochains jours. Mais avant, il y aura la formation des agents vaccinateurs et le déploiement des doses dont le plan est déjà finalisé. « Cette vaccination ne dispense aucunement du respect des mesures barrières », a rappelé Benjamin Hounkpatin.

Serge Adanlao