Première session ordinaire de l’année 2021 à la Haac:Quatre dossiers seront étudiés

La Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (Haac) a ouvert mardi 16 février 2021 sa première session de l’année. La cérémonie a été présidée par le président de l’institution, Prosper Moretti. Ainsi, pour quatre mois d’intenses activités, le président et ses conseillers vont débattre de plusieurs questions, notamment, l’attribution de nouvelles fréquences de radiodiffusions sonores, le toilettage de la liste des journaux et écrits périodiques ayant une existence légale, l’autorisation des médias en ligne et la mise en œuvre de la Télévision numérique terrestre. Selon Prosper Moretti, la Haac s’active également pour que la couverture médiatique du processus électoral se déroule dans des conditions convenables. « A cet effet, la Haac a pris la décision 021-002/Haac du 13 janvier 2021 portant réglementation de la période de précampagne. Il a été également initié une séance de vulgarisation à l’endroit des professionnels des médias pour l’appropriation de ladite décision », a-t-il ajouté. A l’en croire, l’institution a aussi évalué l’accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux médias de service public, au cours d’un séminaire qui s’est tenu à Grand-Popo, la semaine écoulée.

Benjamin N. Douté