Préparation du match face à la Sierra-Léone:Le Bénin reçoit la Zambie le 8 juin

Dans la perspective du match Bénin-Sierra-Leone, les Ecureuils livreront un match amical face aux chipolopolos de la Zambie le 8 juin prochain.

Après le feuilleton sulfureux autour de la rencontre Sierra-Leone-Bénin en mars dernier comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la Can Cameroun 2021, la Confédération africaine de football a décidé de rejouer le match à la faveur de la fenêtre internationale du mois de juin. Selon les indiscrétions, cette ultime rencontre devra se jouer précisément le 14 juin prochain. Mais où ? Cette interrogation reste encore en suspens. En attendant que la Caf ne rompe le silence à ce propos, Michel Dussuyer et sa bande ont sollicité un rendez-vous amical face à la Zambie pour le 8 juin. Ce match amical entre quart-finaliste de la Can 2019 et les champions d’Afrique 2012 aura lieu probablement au stade Général Mathieu Kérékou de Kouhounou qui a fait peau neuve depuis quelques semaines. Par ailleurs, le sélectionneur national a publié, mercredi dernier, sa liste de 23 Ecureuils convoqués pour cette fenêtre internationale. La grosse information de cette liste est la présence de 3 joueurs locaux ; mais aussi l’absence des cadres comme Sessegnon sans club depuis plus d’un an, Sessi d’Almeida ou encore Cédric Hountondji tous blessés.