Présence du chef de l’Etat aux congrès des partis de la mouvance:Talon remobilise sa troupe pour l’élection présidentielle

Au fur et à mesure qu’on s’approche de l’élection présidentielle, le président Patrice Talon multiplie ses rencontres avec les formations politiques soutenant ses actions. Ces derniers jours, il a galvanisé la troupe lors des assises de l’Union pour le développement d’un Bénin nouveau (Udbn), du Parti du renouveau démocratique (Prd) et du parti Mouvement des élites engagés pour l’émancipation du Bénin (Moele-Bénin)

Le président Patrice Talon est décidé à quadriller le terrain lors de la prochaine élection présidentielle. Pour se faire, il ne se lasse pas d’aller au contact de la population. C’est ce qui justifie ses descentes aux congrès des partis politiques de la mouvance. C’est le cas du parti l’Union pour le développement d’un Bénin nouveau (Udbn) qui a reçu la visite du chef de l’Etat lors de son 3ème congrès le samedi 30 janvier 2021 à Dèkoungbé. A cette occasion, Claudine Prudencio a mis sa troupe en ordre de bataille pour une victoire écrasante du président Talon au soir du 11 avril. De même, pour le même exercice, le chantre de la Rupture s’est invité au congrès extraordinaire du Parti du renouveau démocratique le samedi 6 février 2021. Au cours des assises, le candidat a promis un nouveau partenariat politique avec le parti Arc-en-ciel en cas de sa réélection. Il était également aux côtés du parti Mouvement des élites engagés pour l’émancipation du Bénin (Moele-Bénin) le samedi 6 février 2021 à Cotonou pour l’installation des membres de la coordination départementale du parti. Ces différentes sorties ont permis au chef de l’Etat d’expliquer à nouveau l’intérêt de la réforme du système partisan et du code électoral. A chaque étape de la visite du président Talon, les femmes, les jeunes, sages et notables ont réaffirmé leur adhésion à sa candidature à l’élection présidentielle. Gonflés à bloc, ils ont réitéré leur engagement à aller au front et à remporter la victoire de la plus belle des manières.

Odi I. Aïtchédji